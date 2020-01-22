  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Малайзії скасували смертний вирок українцю (фото)

    • Розсилка
    Роман Золотарьов і його батько в аеропорту - У Малайзії скасували смертний вирок українцю (фото)
    Роман Золотарьов і його батько в аеропорту
    Фото: facebook.com/denisovaombudsman

    Роман Золотарьов вже повернувся в Україну

    Засудженому до страти в Малайзії громадянину України скасували смертний вирок. Про це Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook.

    «Саме завдяки спільним зусиллями Офісу Омбудсмана та українським дипломатам смертний вирок Роману Золотарьову було скасовано. Він вже повернувся на Батьківщину та зустрівся зі своїм батьком», - написала вона.

    Денісова розповіла, що Роман Золотарьов - ексучасник шоу «Х-фактор» та «Битва хорів». До ув’язнення він займався артистичною діяльністю в Україні, але ухвалив рішення поїхати до Бразилії на заробітки.

    Фото: facebook.com/denisovaombudsman
    Фото: facebook.com/denisovaombudsman

    «Вже у квітні 2017 р. мав повернутися до України через раптове скасування домовленостей з роботодавцем. Вирушаючи додому, на прохання незнайомих осіб Роман погодився доправити до Лаосу валізу з речами, попередньо переконавшись, що там дійсно були лише речі», - розповіла омбудсмен.

    Проте під час пересадки у міжнародному аеропорту м. Куала-Лумпур митні органи Малайзії його затримали. 29 березня 2019 р. Вищий суд м.Шах-Алам, засудив громадянина України до смертної кари (через повішання).

    Денісова подякувала всім усім, хто долучився до звільнення Романа Золотарьова.

    суд Малайзія українці Х-фактор Україна Людмила Денісова вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ