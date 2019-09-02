У Малі обвалився будинок: 15 загиблих



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Фото: @SecuriteML / Twitter

Верхній поверх будинку, що будувався, впав на нижні, де вже жили люди

У столиці Малі місті Бамако обвалився триповерховий будинок, що будувався, в якому вже жили люди. За останніми даними, під завалами загинули 15 осіб.

Про це повідомляє Міністерство безпеки і цивільного захисту в своєму офіційному акаунті в Twitter.

«Станом на 20:00 (23:00 за Києвом) при обваленні будівлі, що сталося в Банконі, з-під завалів вдалося витягти 41 людину, серед них 15 загиблих. Розпочато розслідування відносно власника споруди», — йдеться в повідомленні.

Effondrement ce matin, vers 04 heures, d'un immeuble à trois étages au quartier Banconi Salembougou. Vingt-huit personnes ont été extraites des décombres et sur lesquelles on déplore 4 morts. Les opérations de secours se poursuivent. pic.twitter.com/kZLgFcqD08 — MinistèreSecuritéML (@SecuriteML) 1 вересня 2019 р.

За даними відомства, триповерхова будівля обвалилася близько четвертої ранку за місцевим часом (7:00 за Києвом). Верхній поверх будинку, що будувався, впав на нижні, де вже жили люди.

Рятувальна операція тривала протягом усього дня.