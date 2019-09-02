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    У Малі обвалився будинок: 15 загиблих

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    У Малі обвалився будинок: 15 загиблих
    Фото: @SecuriteML / Twitter

    Верхній поверх будинку, що будувався, впав на нижні, де вже жили люди

    У столиці Малі місті Бамако обвалився триповерховий будинок, що будувався, в якому вже жили люди. За останніми даними, під завалами загинули 15 осіб.

    Про це повідомляє Міністерство безпеки і цивільного захисту в своєму офіційному акаунті в Twitter.

    «Станом на 20:00 (23:00 за Києвом) при обваленні будівлі, що сталося в Банконі, з-під завалів вдалося витягти 41 людину, серед них 15 загиблих. Розпочато розслідування відносно власника споруди», — йдеться в повідомленні.

    За даними відомства, триповерхова будівля обвалилася близько четвертої ранку за місцевим часом (7:00 за Києвом). Верхній поверх будинку, що будувався, впав на нижні, де вже жили люди.

    Рятувальна операція тривала протягом усього дня.

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