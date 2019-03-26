У Маріуполі іноземець переправляв дівчат до борделів Туреччини



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Чоловік вербував дівчат з метою їх вивезення до Туреччини, де його жертви потрапили б у сексуальне рабство

У Маріуполі громадянин Туреччини шукав молодих дівчат для сексуального рабства.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

41-річний турок діяв зі своїм спільником та підшуковував у місті молодих українок, які на той час були у скрутному соціальному та матеріальному становищі.

Чоловік вербував дівчат з метою їх вивезення до Туреччини, де його жертви потрапили б у сексуальне рабство.

Іноземцю вдалося вмовити і 20-річну українку, яка погодилася з ним полетіти до Туреччини. Турка затримали на виїзді з Маріуполя разом з його жертвою. Вони намагалися рейсовим автобусом доїхати до аеропорту Запоріжжя.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Торгівля людьми».

Наразі вирішується питання про повідомлення іноземцю про підозру та обрання йому запобіжного заходу.