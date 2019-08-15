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    У Маріуполі облили зеленкою коригувальника обстрілу, якого випустили з СІЗО

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    У Маріуполі облили зеленкою коригувальника обстрілу, якого випустили з СІЗО
    Фото: телеканал ТV7

    В руках деякі активісти тримали плакати «Кірсанов убивця»

    У Маріуполі обурені жителі облили зеленкою і томатним соком засудженого на дев'ять років коригувальника вогню Валерія Кірсанова, який сьогодні вийшов на свободу за «законом Савченко».

    Про це повідомляє місцевий сайт mrpl.сity.

    На виході з маріупольського слідчого ізолятора на Валерія Кірсанова напали жителі мікрорайону «Східний» і активісти, які оточили й облили його томатним соком і зеленкою.

    В руках деякі активісти тримали плакати «Кірсанов убивця» і «Східний пам'ятає».

    Як відомо, обстріл Маріуполя російсько-окупаційними військами стався 24 січня 2015 року. За остаточною інформацією СБУ від 7 травня 2018 року, загинуло 29 людей, поранено 92 громадян, серед загиблих та поранених родини, діти, підлітки.

    Напад здійснювався силами артилерійського дивізіону російсько-окупаційних військ у складі 4 артилерійських батарей, озброєних САУ «Тюльпан» та установками «Град». Вогонь було відкрито за наказом офіцера РФ з позивним «Горець», навідником був Валерій Кірсанов.

    У червні Главком повідомляв, що Приморський районний суд Маріуполя Донецької області визнав винним мешканця Маріуполя Валерія Кірсанова за ст. 258-3 ч. 1, 263 ч. 1 КК України («Створення терористичної організації», «Незаконне поводження зі зброєю») і призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з відбуванням в кримінально-виконавчій установі закритого типу без конфіскації майна.

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