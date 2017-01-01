У Маріуполі заарештували бійця «Донбасу» за викрадення іншого бійця

За рішенням суду чоловіка заарештовано на 60 діб без права внесення застави

У Маріуполі суд заарештував на два місяці бійця «Донбасу», якому інкримінують викрадення іншого бійця. Про це інформує прес-служба поліції Донецької області, повідомляє «Главком». За рішенням суду чоловіка заарештовано на 60 діб без права внесення застави. Його підозрюють у викраденні людини та ще кількох кримінальних



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За рішенням суду чоловіка заарештовано на 60 діб без права внесення застави

У Маріуполі суд заарештував на два місяці бійця «Донбасу», якому інкримінують викрадення іншого бійця. Про це інформує прес-служба поліції Донецької області, повідомляє «Главком».

За рішенням суду чоловіка заарештовано на 60 діб без права внесення застави. Його підозрюють у викраденні людини та ще кількох кримінальних правопорушеннях.

«Зокрема, у 2014 році саме підозрюваний був одним із тих, хто близько трьох місяців протримав в полоні іншого бійця батальйону «Донбас», який на той час займався кадровими питаннями. За словами полоненого, 90 днів його тримали зв’язаним, годували раз на три дні, не дозволяли вставати зі стільця та готували до страти. Спецоперацію з його звільнення підготували та провели співробітники міліції Донецької області», - сказано у повідомленні поліції.

Судове слухання проходило у закритому режимі за проханням потерпілого, який був присутній на обранні запобіжного заходу. Рішення про обрання запобіжного заходу прийнято судом у рамках кримінального провадження, відкритого за кількома статтями Кримінального кодексу.

Зокрема, за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підроблених документів); ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ч. 1 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби); ч. 2 ст. 127 (катування); ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла); ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), а також за ч. 2 статті 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Затримання було здійснено в порядку ст. 207 (Законне затримання) Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіка доставили до слідчих прокуратури, після чого доправили до суду для обрання йому міри запобіжного заходу.