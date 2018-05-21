У Марселі група невідомих в масках відкрила вогонь з автоматів

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За даними ЗМІ, одна людина отримала поранення

Група невідомих із закритими обличчями відкрила вогонь з автоматичної зброї по молодим людям у французькому Марселі. Про це передає Express з посиланням на місцеві медіа.

Зловмисники відкрили вогонь неподалік від культурного простору, відомого як La Busserine, прибувши на місце на трьох транспортних засобах. Поліцейські вступили в перестрілку і організували оточення.

На місце інциденту прибули морські піхотинці і рятувальні служби.

За даними ЗМІ, одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві біля станції метро «Гідропарк» сталася стрілянина: постраждали дві людини. Постріли пролунали близько 5:40 21 травня.