У Марселі група невідомих в масках відкрила вогонь з автоматів
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За даними ЗМІ, одна людина отримала поранення
Група невідомих із закритими обличчями відкрила вогонь з автоматичної зброї по молодим людям у французькому Марселі. Про це передає Express з посиланням на місцеві медіа.
Зловмисники відкрили вогонь неподалік від культурного простору, відомого як La Busserine, прибувши на місце на трьох транспортних засобах. Поліцейські вступили в перестрілку і організували оточення.
На місце інциденту прибули морські піхотинці і рятувальні служби.
За даними ЗМІ, одна людина отримала поранення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві біля станції метро «Гідропарк» сталася стрілянина: постраждали дві людини. Постріли пролунали близько 5:40 21 травня.