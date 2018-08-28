У Мелітополі на хабарі зловили прокурора



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Прокурор Мелітопольської місцевої прокуратури затриманий на хабарі

Чиновник вимагав неправомірну вигоду в сумі 5000 доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності

Прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області спіймали на хабарі. Про це у вівторок, 28 серпня, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

В ході досудового розслідування встановлено, що прокурор Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області за попередньою змовою з місцевим жителем зажадав у підприємця неправомірну вигоду в сумі 5000 доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності і невжиття заходів щодо накладення арешту на майно.

Після передачі неправомірної вигоди прокурора і посередника затримали.

Зараз тривають першочергові слідчі і процесуальні дії.