У Мелітополі на хабарі зловили прокурора
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Прокурор Мелітопольської місцевої прокуратури затриманий на хабарі
Чиновник вимагав неправомірну вигоду в сумі 5000 доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності
Прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області спіймали на хабарі. Про це у вівторок, 28 серпня, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
В ході досудового розслідування встановлено, що прокурор Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області за попередньою змовою з місцевим жителем зажадав у підприємця неправомірну вигоду в сумі 5000 доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності і невжиття заходів щодо накладення арешту на майно.
Після передачі неправомірної вигоди прокурора і посередника затримали.
Зараз тривають першочергові слідчі і процесуальні дії.