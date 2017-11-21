У мережі опублікували фанатський фільм про Волан-де-Морта

Фанати фільмів про Гаррі Поттера зняли фільм про Волан-де-Морта

Фанати фільмів про чаклуна Гаррі Поттера зняли фільм про головного лиходія франшизи Волан-де-Морта. Фільм опублікували на YouTube. Фільм називається «Волан-де-Морт: походження спадкоємця». В ньому розповідається про перетворення чарівника Тома Редла на Волан-де-Морта. Основною темою фільму стає розслідування вбивства багатої чарівниці



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Фанати фільмів про Гаррі Поттера зняли фільм про Волан-де-Морта

Фанати фільмів про чаклуна Гаррі Поттера зняли фільм про головного лиходія франшизи Волан-де-Морта. Фільм опублікували на YouTube.

Фільм називається «Волан-де-Морт: походження спадкоємця». В ньому розповідається про перетворення чарівника Тома Редла на Волан-де-Морта. Основною темою фільму стає розслідування вбивства багатої чарівниці Хепзіби Сміт, у якої вкрали чашу Пенелопи Гафелпаф і медальйон Салазара Слизерина.

Фільі вийшов на YouTube 13 січня. Він знятий англійською мовою, а його тривалість складає 52 хвилини.

«Волан-де-Морт: походження спадкоємця» знімався в Італії. Бюджет фільму склав 15 тисяч євро. Гроші на зйомки збирала незалежна студія Tryangle на Kickstarter в 2016 році. На початку фільму з’являється заставка, в якій говориться, що він зроблений фанатами для фанатів і не має відношення до Warner Bros. або автору книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг.

Джерело: Дождь