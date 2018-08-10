У мережі показали «Богдану» - нову українську зброю з «натівським калібром»



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Нова важка САУ вперше для української артилерії матиме «натівський калібр» 155-мм

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець опублікував фотографію нової української 155-мм самохідної артилерійської установки (САУ) «Богдана».

Фото опубліковано на сторінці військового експерта у Facebook.

«Так ось яка ти, «Богдана», - написав Згурець, опублікувавши фото переміщення затентованої САУ.

Згодом було опубліковано і фото «Богдани» без тенту.

Згурець повідомив, що фото САУ «Богдана» зроблено на полігоні в Озерному Житомирської області, де сьогодні відбувалася демонстрації гаубиці представникам військово-політичного керівництва країни. Саме цей зразок братиме участь у військовому параді в День Незалежності 24 серпня.

«Сьогодні був перший показ цієї 155-мм гаубиці, яка братиме участь у параді. Зараз тривають випробування, її зняли з випробувань для демонстрації, і після параду вони продовжаться», - повідомив експерт.

До речі, цього року під час урочистого військового параду на честь Дня Незалежності у Києві відбудеться проходження механізованої колони у складі 250 одиниць техніки. Продемонструють нові зразки озброєння та техніки ЗСУ, які вже прийняті та наявні у війську, а також перспективні, що проходять державне випробування. Механізована колона тренується на аеродромі Озерне поблизу Житомира.