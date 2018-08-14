У мережі показали момент обвалу мосту в Генуї з десятками загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Частина мосту Моранді на автомагістралі A10 рухнула, за попередньою інформацію, через деформацію конструкцій

У мережі з'явилося відео з моментом обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії.

Частина мосту Моранді на автомагістралі A10 рухнула, за попередньою інформацію, через деформацію конструкцій.

На відео - момент падіння частини мосту.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обрушився проліт автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.

Trosky mostu v Janově dopadly i na sklady. Deník La Reppublica uvádí, že počet potvrzených mrtvých už je 11. Nejměné čtyři zranění byli vyproštěni zpod trosek. pic.twitter.com/SQ4v2RmvLV — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) 14 серпня 2018 р.

Повідомляється про десятки загиблих.

На місці працюють екстрені служби. Рятувальники розшукують у завалах потерпілих за допомогою спеціально навчених собак. На поготові стоять медичні гелікоптери.