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    У мережі показали момент обвалу мосту в Генуї з десятками загиблих

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    У мережі показали момент обвалу мосту в Генуї з десятками загиблих

    Частина мосту Моранді на автомагістралі A10 рухнула, за попередньою інформацію, через деформацію конструкцій

    У мережі з'явилося відео з моментом обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії. 

    Частина мосту Моранді на автомагістралі A10 рухнула, за попередньою інформацію, через деформацію конструкцій.

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    У мережі показали момент обвалу мосту в Генуї з десятками загиблих
    У мережі показали момент обвалу мосту в Генуї з десятками загиблих
    У мережі показали момент обвалу мосту в Генуї з десятками загиблих
    У мережі показали момент обвалу мосту в Генуї з десятками загиблих
    У мережі показали момент обвалу мосту в Генуї з десятками загиблих
    У мережі показали момент обвалу мосту в Генуї з десятками загиблих
    У мережі показали момент обвалу мосту в Генуї з десятками загиблих
    У мережі показали момент обвалу мосту в Генуї з десятками загиблих
    У мережі показали момент обвалу мосту в Генуї з десятками загиблих
    У мережі показали момент обвалу мосту в Генуї з десятками загиблих

    На відео - момент падіння частини мосту.

    Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обрушився проліт автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.

    Повідомляється про десятки загиблих.

    На місці працюють екстрені служби. Рятувальники розшукують у завалах потерпілих за допомогою спеціально навчених собак. На поготові стоять медичні гелікоптери. 

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