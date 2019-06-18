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    У мешканця Краматорська знайшли ящик гранат

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    У мешканця Краматорська знайшли ящик гранат

    Підозрюваний стверджує, що «виловив» гранати за допомогою спеціального магніту з річки і зберігав на всяк випадок

    Співробітники поліції вилучили ящик гранат у жителя Краматорська, який нібито «виловив» боєприпаси в річці. Про це напередодні повідомило управління Нацполіції в Донецькій області.

    «У будинку жителя Краматорська вилучено ящик з гранатами. 40 гранат до підствольного гранатомета і ще кілька - звичайних - чоловік «витягнув з річки». Саме таке пояснення перевірятимуть слідчі в рамках відкритого за фактом кримінального провадження», - йдеться в повідомленні.

    Зокрема, були вилучені гранати ВОГ, Ф-1, РГД-5, а також невелика кількість набоїв різного калібру.

    Підозрюваний пояснив, що «виловив» все це за допомогою спеціального магніту з річки і зберігав на всяк випадок.

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    У мешканця Краматорська знайшли ящик гранат
    У мешканця Краматорська знайшли ящик гранат
    У мешканця Краматорська знайшли ящик гранат
    У мешканця Краматорська знайшли ящик гранат

    За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ст.263 КК України).

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