У Миколаєві ліквідували міжрегіональний канал збуту амфетаміну

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі

«Співробітники Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області спільно із патрульними поліцейськими викрили 35-річного наркоторговця, який через поштові відділення розповсюджував амфетамін, який сам і виготовляв. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

Увагу автопатруля привернув водій мопеду. Зупинивши його, поліцейські встановили, що чоловік п'яний, у чому він сам зізнався. Виявилось, що у нього відсутні будь-які документи. Для встановлення особи водія поліцейські запросили його до відділення поліції, де під час поверхневого огляду виявили пакет із речовиною білого кольору, схожою на психотропну речовину амфетамін, вагою близько 70 грамів. За цінами «чорного ринку» така кількість цієї речовини вартує близько 50 тисяч гривень.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці з'ясували, що 35-річний чоловік є мешканцем Миколаївського району та займається виготовленням амфетаміну. «Інгредієнти» для нього він отримував через поштове відділення та у такий же спосіб відправляв готову до вживання наркотичну речовину до мешканця Одеської області, який розповсюджує психотроп.

У ході слідства поліцейські разом зі зловмисником у поштовому відділенні отримали посилку на його ім'я, яка містила прекурсори для виготовлення амфетаміну, а за місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили справжню нарколабораторію.

Розпочато кримінальні провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 307 та ч.1 ст. 309. Наразі поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до протиправної діяльності.