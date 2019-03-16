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    У Миколаєві сталась стрілянина через чергу на McDrive: постраждав чоловік

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    У Миколаєві сталась стрілянина через чергу на McDrive: постраждав чоловік

    Сварка виникла між водієм Ford та пасажиром Dewoo Lanos, які стояли у черзі на McDrive, на ґрунті «раптово виниклих неприязних стосунків»

    Увечері 15 березня в Миколаєві через конфлікт у черзі в ресторан швидкого харчування McDonald's сталася стрілянина. Унаслідок інциденту постраждав один чоловік.

    Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

    Стрілянина сталась ввечері біля 19:00 поблизу McDonald's, що по вулиці Адмірала Макарова.

    Поліцейських сповістили, що відбувається конфлікт між двома чоловіками, під час якого один з них застосував зброю.

    Правоохоронці приїхали і з’ясували, що сварка виникла між 38-річним водієм Ford та 35-річним пасажиром Dewoo Lanos, які стояли у черзі на McDrive, на ґрунті «раптово виниклих неприязних стосунків».

    Один із миколаївців вистрелив в опонента, попередньо, з травматичної зброї, поранивши його в груди. Поранений чоловік госпіталізований, а інший учасник події доставлений до відділку поліції, де дає свідчення.

    Зброю вилучено для направлення на експертне дослідження.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

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