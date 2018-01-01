У Миколаєві зафіксовано спалах гепатиту А

Більшість хворих проживають у Заводському районі міста Миколаєва

У Миколаєві зафіксували спалах гепатиту А, 32 людини, включаючи шість дітей, госпіталізовані. Як повідомляється, діагноз вже підтвердили одній дитині і 15 дорослим. «Відомо, що більшість хворих проживають у Заводському районі міста Миколаєва. І серед можливих шляхів зараження можуть бути неякісна вода і продукти без належної термічної



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У світі щорічно реєструється 1,4 мільйона випадків захворювання вірусним гепатитом А

Більшість хворих проживають у Заводському районі міста Миколаєва

У Миколаєві зафіксували спалах гепатиту А, 32 людини, включаючи шість дітей, госпіталізовані.

Як повідомляється, діагноз вже підтвердили одній дитині і 15 дорослим.

«Відомо, що більшість хворих проживають у Заводському районі міста Миколаєва. І серед можливих шляхів зараження можуть бути неякісна вода і продукти без належної термічної обробки, недотримання правил гігієни», - прокоментувала ситуацію облдержадміністрація.

В адміністрації заявляють, що для запобігання зараження гепатитом А необхідно приймати виключно кип'ячену воду, дотримуватися гігієни рук і тіла, чистоти побутової посуду, вживання тільки якісних продуктів і після їх термічної обробки.

Гепатит А - інфекційне захворювання, яке передається через тісний контакт з хворою людиною або продукти харчування та воду. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі щорічно реєструється 1,4 мільйона випадків захворювання вірусним гепатитом А.

В Україні в останні роки відзначалося поступове зниження кількості таких хворих 2-3 тисячі на рік.