У Миколаєві знайшли вбитим відомого вченого, - ЗМІ



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Тіло Миколи Шитюка виявили з ножему спині в орендованій квартирі

Тіло Шитюка виявила господиня орендованої квартири

У суботу, 1 вересня, у Миколаєві знайшли вбитим відомого вченого, дослідника Голодомору, професора університету імені В.А. Сухомлинського Миколу Шитюка.

Про це повідомляє місцеве видання Новини-N з посиланням на джерело в прокуратурі.

Спочатку видання повідомило, що в квартирі одного з багатоповерхових будинків Миколаєва виявили труп чоловіка з ножем у спині. Особу вбитого було встановлено пізніше.

Згідно з інформацією видання, тіло Шитюка виявила господиня орендованої квартири.

«Жінка, яка здала йому квартиру на три години, після закінчення цього часу почала дзвонити своєму орендареві, однак його телефон не відповідав. Коли вона приїхала на квартиру, то виявила квартиранта з ножем в спині без ознак життя», - йдеться в повідомленні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, експерти та кінологи. Після проведення всіх оперативно-слідчих дій тіло вбитого було відправлено на судово-медичну експертизу.

На сайті ГУНП у Миколаївській області повідомляється, що «поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину». Ім'я вбитого не уточнюється.

Зазначає, що в поліції почали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст.115 КК України Умисне вбивство, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Тривають слідчі та розшукові дії.

Коментуючи інформацію про смерть Шитюка, голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко заявив про можливий «російський слід» у події.

«Враховуючи його внесок у розвінчування міфів радянської імперії, яку копіюють сьогодні наші східні сусіди, я б не відкидав версію з російським слідом в трагічній смерті справжнього патріота України«, - написав Савченко на своїй сторінці в Facebook.

Професор Микола Шитюк був одним із найбільш відомих в Україні та за її межами дослідників Голодомору 1933 року. Він автор понад 200 наукових робіт, опублікованих як в нашій країні, так і за кордоном.

З 2008 року обіймав посаду директора навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.