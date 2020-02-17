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    У Мінекономіки дали прогноз росту зарплат цього року

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    У Мінекономіки дали прогноз росту зарплат цього року

    За словами урядовця, рівень інфляції в Україні значно скоротився

    За розрахунками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, у 2020 році розмір реально, тобто скоригованої на інфляцію, зарплати має збільшитися на 8-9%.

    Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук під час брифінгу з питань презентації стратегії економічного зростання України, який відбувся 17 лютого.

    «Щодо зарплати, то якщо ми очікуємо, що у реальному вимірі, тобто скориговані на інфляцію, її темпи будуть зберігатися на рівні минулорічному, тобто у минулому році реальна зарплата зросла на 9,8%, то десь приблизно 8-9% зростання побачимо цьогоріч», — заявив заступник міністра.

    За словами Ніколайчука, враховуючи, що рівень інфляції в Україні значно скоротився і за підсумками січня впав нижчу 4% у річному вимірі, то номінальний ріст зарплат також зменшиться. Хоча реальна платоспроможність отриманих українцями грошей має зрости на 8-9%.

    Раніше було оприлюднено зарплати міністрів за січень

    Найбільші виплати отримають заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця - 130 тис. гривень, заступник міністра соціальної політики Наталія Ненюнченко - 103 тис. гривень, заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іона - 101 тис. гривень.

    При цьому прем'єр Олексій Гончарук заробив 33 тис. гривень, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - 47 тис. гривень, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет - 12 тис. гривень.

    міністр Олексій Гончарук Дмитро Дубілет
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