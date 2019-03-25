У Мінську на День Волі відбулися масові затримання



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Фото: svaboda.org

Кілька десятків людей, які прийшли на концерт, продовжили співати пісні відомих музикантів, незважаючи на їх затримання

У центрі Мінська міліція затримала учасників святкування Дня Волі.

Про це 25 березня повідомляє місцеве опозиційне видання Charter 97.

Зазначається, що на Жовтневій площі затримали виконуючого обов'язки голови Об'єднаної громадянської партії Миколу Козлова і співголову партії «Білоруська християнська демократія» Віталія Римашевського.

Зазначається, що політики-опозиціонери збиралися покласти квіти до будинку, де було проголошено Білоруську Народну Республіку.

Правоохоронці також затримали опозиційну активістку Олену Товсту, яка прикувала себе ланцюгом до стовпа. Товста висловила свій протест проти затримань, які відбулися 24 березня.

Також повідомляється про затримання музикантів Лявона Вольського, Ігоря Варашкевіча, Змітера Войтюшкевича і Павла Аракеляна, які планували дати безкоштовний концерт в центрі Мінська.

Кілька десятків людей, які прийшли на концерт, продовжили співати пісні відомих музикантів, незважаючи на їх затримання. Міліція попередила учасників імпровізованого концерту, що до них може бути застосована сила.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі відзначають 101-шу річницю проголошення Білоруської Народної Республіки. Демократичні сили святкують цю річницю як День Волі.