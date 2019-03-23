У Білорусі відзначають День Волі



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101-у річницю проголошення Білоруської Народної Республіки демократичні сили святкують передусім у Гродні

У Білорусі почалося триденне святкування 101-ї річницю проголошення Білоруської Народної Республіки. Демократичні сили святкують цю річницю як День Волі, а головні заходи відбуваються, зокрема, у Гродні.

Спочатку відправлено богослужіння за Білорусь у церкві святих Бориса і Гліба. Опісля, як повідомляють незалежні ЗМІ, в парку неподалік кілька тисяч осіб зібралося на вічі. Після виступів опозиційних політиків почався концерт з участю відомих білоруських гуртів.

На неділю заплановано подібне віче в столиці Білорусі – Мінську.

Білоруська Народна Республіка, проголошена 25 березня 1918 року, проіснувала лише кілька місяців. Проте, на думку багатьох істориків, завдяки цьому комуністи були змушені створити радянську Білорусь, а в результаті сформувалася нинішня білоруська держава.

Джерело: Польське радіо