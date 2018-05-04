У Мінську триває засідання контактної групи
- Сьогодні, 13:39
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На засіданні 4 травня заплановано обговорити питання звільнення заручників
Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України (ТКГ) розпочала чергове засідання у Мінську.
Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
«В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи», - написала Оліфер.
Як повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко, на засіданні 4 травня заплановано обговорити питання звільнення заручників.