У Мінську триває засідання контактної групи

На засіданні 4 травня заплановано обговорити питання звільнення заручників

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України (ТКГ) розпочала чергове засідання у Мінську. Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. «В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи», - написала