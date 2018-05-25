У Мінсоцполітики вирішили, що жінки не можуть бути снайперками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віце-спікер Ради вимагатимиме службового розслідування, і перегляду «радянських директив, які не помічають очевидного»

Чиновник Мінсоцполітики Сергій Рябоконь заявив, що «певні фізичні особливості жінок не дозволяють їм працювати снайперами».

Про це повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко під час пленарного засідання, передає Еспресо.TV.

«Я хочу висловити від імені нашого міжфракційного об’єднання обурення і вимагати від вас проведення службового розслідування щодо чиновника Міністерства соціальної політики, який є директором департаменту з умов праці і заробітної плати пана Рябоконя. Цей чиновник у своєму чиновничому теплому кріслі вважає, що певні фізичні особливості жінок не дозволяють їм працювати снайперками», - заявила Геращенко.

Вона додала, що одне із ключових завдань міжфракційного об'єднання «Рівні можливості» - це посилення ролі жінок в українській армії. А також зазначила, що серед 25 тисяч українських жінок військових є снайперки, які працюють краще, ніж деякі чоловіки.

Віце-спікер Ради вимагатимиме службового розслідування, і перегляду «радянських директив, які не помічають очевидного».

«Наші жінки не гірше, ніж чоловіки воюють, і ми будемо їх захищати», - підкреслила Геращенко.

Тим часом очільник Мінсоцполітики Андрій Рева пообіцяв провести службове розслідування та проінформувати про результати.

«Я хочу від імені Міністерства соціальної політики принести вибачення жінкам, нашим депутатам міжфракційного об’єднання «Рівні можливості». Хочу сказати, що це не відображає позицію окремих чиновників, не відображає позицію Міністерства у цьому питанні. Ми нещодавно розглядали на комітеті з питань міжнародної політики денонсацію Конвенції МОП 45, ми представили офіційну позицію по цих питаннях. Це і є офіційною позицією Міністерства стосовно рівних можливостей чоловіків і жінок», - заявив міністр.