У минулому році реформували 148 друкованих ЗМІ

В перелік об'єктів реформування в цілому внесено понад 700 друкованих ЗМІ

Державний комітет з питань телебачення й радіомовлення констатує, що 148 державних і комунальних друкованих засобів масової інформації реформовано на кінець 2017 року. Про це сказано в повідомленні комітету. «Завершується другий рік із трьох, передбачених чинним законодавством на проведення реформування державних і комунальних друкованих



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В перелік об'єктів реформування в цілому внесено понад 700 друкованих ЗМІ

Державний комітет з питань телебачення й радіомовлення констатує, що 148 державних і комунальних друкованих засобів масової інформації реформовано на кінець 2017 року. Про це сказано в повідомленні комітету.

«Завершується другий рік із трьох, передбачених чинним законодавством на проведення реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації... За результатами моніторингу, проведеного Держкомтелерадіо, станом на 29 грудня 2017 року реформовано 148 державних і комунальних друкованих ЗМІ й редакцій», - сказано в ньому.

Відповідно до повідомлення, з них 130 редакцій-учасниць першого етапу реформування.

Зазначається, що до переліку об'єктів реформування в цілому внесено понад 700 друкованих ЗМІ.