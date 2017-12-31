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    У минулому році реформували 148 друкованих ЗМІ

    В перелік об'єктів реформування в цілому внесено понад 700 друкованих ЗМІ
    Державний комітет з питань телебачення й радіомовлення констатує, що 148 державних і комунальних друкованих засобів масової інформації реформовано на кінець 2017 року. Про це сказано в повідомленні комітету. «Завершується другий рік із трьох, передбачених чинним законодавством на проведення реформування державних і комунальних друкованих
    • Сьогодні, 11:45
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    В перелік об'єктів реформування в цілому внесено понад 700 друкованих ЗМІ

    Державний комітет з питань телебачення й радіомовлення констатує, що 148 державних і комунальних друкованих засобів масової інформації реформовано на кінець 2017 року. Про це сказано в повідомленні комітету.

    «Завершується другий рік із трьох, передбачених чинним законодавством на проведення реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації... За результатами моніторингу, проведеного Держкомтелерадіо, станом на 29 грудня 2017 року реформовано 148 державних і комунальних друкованих ЗМІ й редакцій», - сказано в ньому.

    Відповідно до повідомлення, з них 130 редакцій-учасниць першого етапу реформування.

    Зазначається, що до переліку об'єктів реформування в цілому внесено понад 700 друкованих ЗМІ.

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