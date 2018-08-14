У Мін'юсті шукають альтернативу ув'язненню дітей за злочини



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Діти-правопорушники не уникатимуть покарання, просто буде передбачений більш конструктивний підхід до покарання, - заявив експерт

У Міністерстві юстиції України розробляють законопроект про виведення дітей, які вчинили не значні злочини, з системи кримінального провадження, і щоб вони не потрапляли до в'язниці. Про це сьогодні сказав на прес-конференції в.о. голови «Центру пробації» Олег Янчук, передає УНН.

«Зараз розробляється законодавча ініціатива, яка дозволить виводити дитину із системи кримінального провадження ще на етапі досудового слідства, щоб вона взагалі не потрапляла до суду. Якщо буде проведена медіація, всі сторони провадження досягнуть згоди, і дитина не потрапить до суду й не отримає покарання, пов'язане з позбавленням волі», - сказав він.

Але Янчук уточнив, що це не йдеться про вчинення особливо тяжких злочинів дітьми, які пов'язані з вбивствами або важкими травмами, що призвели до смерті.

Водночас в.о. голови Центру пробації зазначив, що діти-правопорушники не уникатимуть покарання, просто буде передбачений більш конструктивний підхід до покарання.



«Ми передбачаємо, що це буде певною мірою припинення кримінального провадження у разі укладення угоди, яка задовольнить сторони. Умови й обмеження, які застосовуватимуться цією угодою, наприклад, обмеження у спілкуванні, додаткові заходи контролю відвідування за місцем проживання або навчання, головне - проходження корекційних програм, які здійснюють соціальні служби і пробаційних програм, які здійснює пробація», - зазначив він.

Таким чином, резюмував Янчук, якщо буде згода сторін на укладення угоди і вона буде виконуватися малолітнім порушником, то це буде підставою для закриття кримінального провадження щодо нього. «І дитина не потрапить далі у систему правосуддя і не отримає тих травм, які вона може отримати», - додав він.