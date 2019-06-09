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    У Молдові Адміністрацію президента закидали індиками

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    У Молдові Адміністрацію президента закидали індиками

    Демократична партія Молдови сьогодні проводить акцію протесту на Майдані Великих Національних Зборів

    Прихильники Демократичної партії після акції вирушили до президентури Молдови, принесли з собою індиків та перекинули їх через паркан будівлі. Про це повідомляє stiri.md.

    Так, ДПМ в неділю починаючи з обіду проводить акцію протесту на Майдані Великих Національних Зборів, на якій присутні прихильники і керівництво партії.

    Вони скандують гасла проти президента Республіки Молдова Ігоря Додона, вимагаючи його відставки, тому що «він хоче продати країну».

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    У Молдові Адміністрацію президента закидали індиками
    У Молдові Адміністрацію президента закидали індиками
    У Молдові Адміністрацію президента закидали індиками
    У Молдові Адміністрацію президента закидали індиками

    Нагадаємо, в суботу молдовські соціалісти і блок ACUM прийняли декларацію про «захоплення держави» у відповідь на рішення Конституційного суду про незаконність нових призначень. 

    Йдеться про рішення Конституційного суду країни про незаконність призначення співголови ACUM, лідера партії PAS Майї Санду на пост прем'єр-міністра, призначення лідера Партії соціалістів Зінаїди Гречаної на пост спікера та затвердження нового складу уряду.

    Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа.

    У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня.

    Президент країни Ігор Додон напередодні також обговорював можливість сформувати коаліцію з Демократичною партією. Під час розмови з лідером демократом Владом Плахотнюком, глава Молдови також повідомив про суми, які отримує безпосередньо з Росії на потреби Партії соціалістів. 

    Молдова партії протест Ігор Додон президент
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