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    У Молдові рухнула половина дев'ятиповерхового будинку (відео)

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    <span>Момент обвалення будинку у Молдові&nbsp;</span> - У Молдові рухнула половина дев'ятиповерхового будинку (відео)
    Момент обвалення будинку у Молдові 
    Скріншот з відео

    Жертв вдалося уникнути завдяки проведеній заздалегідь евакуації жителів

    На півночі Молдови в місті Атаки впала частина дев'ятиповерхового житлового будинку. Про це повідомляє Європейська правда.

    Як повідомив президент Молдови Ігор Додон, жертв вдалося уникнути завдяки проведеній заздалегідь евакуації жителів.

    «Тільки в Атаках обвалилася частина дев'ятиповерхового будинку. Терміново збирається комісія з надзвичайних ситуацій. Дуже добре, що вчасно відреагували і встигли оперативно евакуювати жителів», - написав Додон на своїй сторінці у Facebook.

    Як повідомляє Newsmaker, обвал будинку, який давно перебував в аварійному стані, стався приблизно о 21.20.

    За кілька годин до обвалу рятувальники евакуювали з будинку 46 осіб, в тому числі дітей.

    Поліція оточила завалену будівлю. На місці зібралася комісія з надзвичайних ситуацій.

    Прем'єр-міністр Майя Санду повідомила, що на засіданні уряду 20 червня обговорять подію. «Ми обговоримо можливості підтримати людей, які постраждали і залишилися без житла, і розслідуємо інцидент», - повідомила вона.

     

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