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    У Молдові в ДТП загинув відомий футбольний арбітр

    Аварія сталася через водія автомобіля Audi з придністровськими реєстраційними номерами
    15 січня на трасі Кишинів-Бєльці в результаті лобового зіткнення легкових автомобілів Audi і Dacia загинули п'ятеро людей, серед них відомий у Молдові тренер і футбольний арбітр Іон Кліпа. Про це повідомляє «Укрінформ». За попередніми даними національного Інспекторату патрулювання, аварія сталася через водія автомобіля Audi з
    • Сьогодні, 08:24
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    Іон Кліпа загинув 15 січня під Кишиневом&nbsp;
    Іон Кліпа загинув 15 січня під Кишиневом 

    Аварія сталася через водія автомобіля Audi з придністровськими реєстраційними номерами

    15 січня на трасі Кишинів-Бєльці в результаті лобового зіткнення легкових автомобілів Audi і Dacia загинули п'ятеро людей, серед них відомий у Молдові тренер і футбольний арбітр Іон Кліпа.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    За попередніми даними національного Інспекторату патрулювання, аварія сталася через водія автомобіля Audi з придністровськими реєстраційними номерами, який порушив швидкісний режим і виїхав на смугу зустрічного руху.

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    На момент зіткнення швидкість Audi становила 105 км/год, в той час як на цій ділянці дороги допустима швидкість від 50 до 70 км/год.

    Загинули п'ятеро людей, серед них дитина. Ще дві жінки, які перебували в автомобілі Audi, доставлені в Республіканську лікарню швидкої медичної допомоги з важкими травмами.

    У смертельній ДТП загинув відомий в Молдові тренер і футбольний арбітр Іон Кліпа.Цю інформацію підтвердив керівник прес-служби Генерального інспекторату поліції Молдови Влад Бурак.

    За попередніми даними слідства, Кліпа прямував в Бєльці на попутному автомобілі. Він був в автомобілі Audi.

    Кліпа свого часу був гравцем футбольних клубів «Спікул» (місто Флорешти) і кишинівського «Динамо», потім продовжив кар'єру в якості тренера. У січні 2017 року він був удостоєний медалі Молдавської федерації футболу. 19 січня Йону Кліпа виповнилося б 65 років.

     

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