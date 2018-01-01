У Молдові в ДТП загинув відомий футбольний арбітр

Аварія сталася через водія автомобіля Audi з придністровськими реєстраційними номерами

15 січня на трасі Кишинів-Бєльці в результаті лобового зіткнення легкових автомобілів Audi і Dacia загинули п'ятеро людей, серед них відомий у Молдові тренер і футбольний арбітр Іон Кліпа. Про це повідомляє «Укрінформ». За попередніми даними національного Інспекторату патрулювання, аварія сталася через водія автомобіля Audi з



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Іон Кліпа загинув 15 січня під Кишиневом

Аварія сталася через водія автомобіля Audi з придністровськими реєстраційними номерами

15 січня на трасі Кишинів-Бєльці в результаті лобового зіткнення легкових автомобілів Audi і Dacia загинули п'ятеро людей, серед них відомий у Молдові тренер і футбольний арбітр Іон Кліпа.

Про це повідомляє «Укрінформ».

За попередніми даними національного Інспекторату патрулювання, аварія сталася через водія автомобіля Audi з придністровськими реєстраційними номерами, який порушив швидкісний режим і виїхав на смугу зустрічного руху.

На момент зіткнення швидкість Audi становила 105 км/год, в той час як на цій ділянці дороги допустима швидкість від 50 до 70 км/год.

Загинули п'ятеро людей, серед них дитина. Ще дві жінки, які перебували в автомобілі Audi, доставлені в Республіканську лікарню швидкої медичної допомоги з важкими травмами.

У смертельній ДТП загинув відомий в Молдові тренер і футбольний арбітр Іон Кліпа.Цю інформацію підтвердив керівник прес-служби Генерального інспекторату поліції Молдови Влад Бурак.

За попередніми даними слідства, Кліпа прямував в Бєльці на попутному автомобілі. Він був в автомобілі Audi.

Кліпа свого часу був гравцем футбольних клубів «Спікул» (місто Флорешти) і кишинівського «Динамо», потім продовжив кар'єру в якості тренера. У січні 2017 року він був удостоєний медалі Молдавської федерації футболу. 19 січня Йону Кліпа виповнилося б 65 років.