У морі біля Бердянська виявили величезну пляму з нафти

Нині у морському порту Бердянська намагаються встановити джерело забруднення

Плівку невідомої речовини, схожої на нафтопродукти, виявили у Бердянській затоці Азовського моря сьогодні, 19 лютого. Про це повідомляє портал «Про Бердянськ». Точна площа забруднення нафтопродуктами невідома, однак смуга завширшки кілька метрів тягнеться на кілька кілометрів вздовж узбережжя. На узбережжі відчутний