У морі біля Бердянська виявили величезну пляму з нафти
- Сьогодні, 17:40
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Нині у морському порту Бердянська намагаються встановити джерело забруднення
Плівку невідомої речовини, схожої на нафтопродукти, виявили у Бердянській затоці Азовського моря сьогодні, 19 лютого.
Про це повідомляє портал «Про Бердянськ».
Точна площа забруднення нафтопродуктами невідома, однак смуга завширшки кілька метрів тягнеться на кілька кілометрів вздовж узбережжя. На узбережжі відчутний бензиновий сморід.
Нині у морському порту Бердянська намагаються встановити джерело забруднення - перевіряють причали і судна. Створено спеціальну комісію.
Затокою пройшов буксир, з якого в море висипали спеціальну абсорбуючу речовину.