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    У московському аеропорту задимився літак: є постраждалі

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    У московському аеропорту задимився літак: є постраждалі

    При евакуації з літака Москва-Єреван постраждали восьмеро людей

    У Росії літак компанії Nordwind Airlines вночі 19 липня, не зміг вилетіти в Єреван з аеропорту Шереметьєво (Москва) через задимлення, внаслідок евакуації постраждали 8 пасажирів.

    Про це повідомили в Головному управлінні МНС по Московській області.

    Всього на борту літака знаходилися 187 осіб.

    Датчик задимлення спрацював в той момент, коли літак готувався до вильоту і вже знаходився на смузі.

    Екіпаж вирішив перервати зліт і евакуювати пасажирів в аварійному режимі.

    «При евакуації з надувним трапах постраждали восьмеро людей», - розповіли в ГУ МНС.

    У результаті двоє людей госпіталізовані. 

    Джерело: Интерфакс

    Росія лайнер літак аеропорт Єреван авіарейс
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