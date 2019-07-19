У московському аеропорту задимився літак: є постраждалі



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При евакуації з літака Москва-Єреван постраждали восьмеро людей

У Росії літак компанії Nordwind Airlines вночі 19 липня, не зміг вилетіти в Єреван з аеропорту Шереметьєво (Москва) через задимлення, внаслідок евакуації постраждали 8 пасажирів.

Про це повідомили в Головному управлінні МНС по Московській області.

Всього на борту літака знаходилися 187 осіб.

Датчик задимлення спрацював в той момент, коли літак готувався до вильоту і вже знаходився на смузі.

Екіпаж вирішив перервати зліт і евакуювати пасажирів в аварійному режимі.

«При евакуації з надувним трапах постраждали восьмеро людей», - розповіли в ГУ МНС.

У результаті двоє людей госпіталізовані.

Джерело: Интерфакс