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    У Москві горіла будівля Центробанку РФ

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    У Москві горіла будівля Центробанку РФ
    Фото: Новая газета

    В Центробанку РФ заявили, що пожежа в будівлі носить локальний характер

    У Москві сьогодні ввечері сталася пожежа в будівлі Центробанку РФ на Неглинній вулиці, в результаті ніхто не постраждав.

    Як повідомили «Інтерфаксу» в прес-службі московського главку МНС, пожежу ліквідовано.

    «Пожежа ліквідована о 20:57 на площі 30 квадратних метрів», - сказав співробітник прес-служби.

    Водночас в Центробанку РФ заявили, що пожежа в будівлі носить локальний характер.

    «Ми підтверджуємо факт пожежі. Це локальне загоряння. Ніхто не постраждав», - повідомили виданню в прес-службі банку.

    Нагадаємо, у Києві в п'ятницю, 24 серпня, горіла будівля старої друкарні на Львівській вулиці.

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