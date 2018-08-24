У Москві горіла будівля Центробанку РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Новая газета

В Центробанку РФ заявили, що пожежа в будівлі носить локальний характер

У Москві сьогодні ввечері сталася пожежа в будівлі Центробанку РФ на Неглинній вулиці, в результаті ніхто не постраждав.

Як повідомили «Інтерфаксу» в прес-службі московського главку МНС, пожежу ліквідовано.

«Пожежа ліквідована о 20:57 на площі 30 квадратних метрів», - сказав співробітник прес-служби.

Водночас в Центробанку РФ заявили, що пожежа в будівлі носить локальний характер.

«Ми підтверджуємо факт пожежі. Це локальне загоряння. Ніхто не постраждав», - повідомили виданню в прес-службі банку.

Нагадаємо, у Києві в п'ятницю, 24 серпня, горіла будівля старої друкарні на Львівській вулиці.