У Києві горів будинок колишньої друкарні



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Пожежа сталась на вулиці Львівській

За попередньою інформацією, постраждалих немає

У Києві в п'ятницю, 24 серпня, горіла будівля старої друкарні на Львівській вулиці. Про це пише Інформатор.

За словами очевидців, займання почалося близько 14:00.

Приміщення не використовується вже кілька років. Місцеві люди стверджують, що на місці цієї будівлі давно хочуть звести житловий будинок, тому вони не виключають варіант підпалу.

Площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів. Гасити вогонь приїхали 10 одиниць техніки.

Близько 16:00 пожежу вдалося ліквідувати. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці працюють рятувальники ДСНС і поліцейські, які і встановлять причину займання.