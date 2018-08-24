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    У Києві горів будинок колишньої друкарні

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    Пожежа сталась на вулиці Львівській - У Києві горів будинок колишньої друкарні
    Пожежа сталась на вулиці Львівській

    За попередньою інформацією, постраждалих немає

    У Києві в п'ятницю, 24 серпня, горіла будівля старої друкарні на Львівській вулиці. Про це пише Інформатор.

    За словами очевидців, займання почалося близько 14:00.

    Приміщення не використовується вже кілька років. Місцеві люди стверджують, що на місці цієї будівлі давно хочуть звести житловий будинок, тому вони не виключають варіант підпалу.

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    У Києві горів будинок колишньої друкарні
    У Києві горів будинок колишньої друкарні
    У Києві горів будинок колишньої друкарні
    У Києві горів будинок колишньої друкарні
    У Києві горів будинок колишньої друкарні
    У Києві горів будинок колишньої друкарні
    У Києві горів будинок колишньої друкарні

    Площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів. Гасити вогонь приїхали 10 одиниць техніки.

    Близько 16:00 пожежу вдалося ліквідувати. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

    На місці працюють рятувальники ДСНС і поліцейські, які і встановлять причину займання.

     

     

    пожежа ДСНС рятувальники будинок
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