У Москві попрощалися із репером Децлом (фото)



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За даними джерела, Децл буде похований на сімейній ділянці поруч з його бабусею по материнській лінії Фото: ТАСС

Траурна церемонія тривала близько двох годин

У Москві 6 лютого відбулося прощання з репером Децлом (Кирилом Тлумацьким), друзі і шанувальники провели музиканта в останню путь оплесками. Він помер на 36-му році життя після концерту в Іжевську.

Церемонію в Центральній клінічній лікарні відвідали кілька сотень людей. На прохання родини репера в залі, де проходило прощання, ніхто не проводив фото- і відеозйомку.

Траурна церемонія тривала близько двох годин. Коли вона завершилася, батько музиканта подякував усім, хто зібрався вшанувати пам'ять його сина.

За даними джерела, Децл буде похований на сімейній ділянці поруч з його бабусею по материнській лінії.

Джерело: ТАСС