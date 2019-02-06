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    У Москві попрощалися із репером Децлом (фото)

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    <p><span>За даними джерела, Децл буде похований на сімейній ділянці поруч з його бабусею по материнській лінії<o:p></o:p></span></p> - У Москві попрощалися із репером Децлом (фото)

    За даними джерела, Децл буде похований на сімейній ділянці поруч з його бабусею по материнській лінії

    Фото: ТАСС

    Траурна церемонія тривала близько двох годин

    У Москві 6 лютого відбулося прощання з репером Децлом (Кирилом Тлумацьким), друзі і шанувальники провели музиканта в останню путь оплесками. Він помер на 36-му році життя після концерту в Іжевську.

    Церемонію в Центральній клінічній лікарні відвідали кілька сотень людей. На прохання родини репера в залі, де проходило прощання, ніхто не проводив фото- і відеозйомку.

    Траурна церемонія тривала близько двох годин. Коли вона завершилася, батько музиканта подякував усім, хто зібрався вшанувати пам'ять його сина.

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    У Москві попрощалися із репером Децлом (фото)
    У Москві попрощалися із репером Децлом (фото)
    У Москві попрощалися із репером Децлом (фото)
    У Москві попрощалися із репером Децлом (фото)
    У Москві попрощалися із репером Децлом (фото)
    Фото: ТАСС

    За даними джерела, Децл буде похований на сімейній ділянці поруч з його бабусею по материнській лінії.

    Джерело: ТАСС

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