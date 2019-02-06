У Москві попрощалися із репером Децлом (фото)
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Розсилка
За даними джерела, Децл буде похований на сімейній ділянці поруч з його бабусею по материнській лінії
Траурна церемонія тривала близько двох годин
У Москві 6 лютого відбулося прощання з репером Децлом (Кирилом Тлумацьким), друзі і шанувальники провели музиканта в останню путь оплесками. Він помер на 36-му році життя після концерту в Іжевську.
Церемонію в Центральній клінічній лікарні відвідали кілька сотень людей. На прохання родини репера в залі, де проходило прощання, ніхто не проводив фото- і відеозйомку.
Траурна церемонія тривала близько двох годин. Коли вона завершилася, батько музиканта подякував усім, хто зібрався вшанувати пам'ять його сина.
За даними джерела, Децл буде похований на сімейній ділянці поруч з його бабусею по материнській лінії.
Джерело: ТАСС