Помер російський репер Децл
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35-річний реп-виконавець помер після виступу в Іжевську
Російський реп-виконавець Кирило Толмацький (Децл) помер у віці 35 років. Про це повідомив батько музиканта Олександр Толмацький.
Батько Кирила Толмацького, більш відомого під творчим псевдонімом Децл, підтвердив смерть свого сина.
«Кирила більше немає ...», - написав Толмацький у своєму фейсбуці.
Інших подробиць він не навів.
Концертний директор Децла Павло Беленець розповів телеканалу РЕН ТВ обставини смерті артиста.
Як повідомив менеджер, Толмацький виступав на закритому заході в Іжевську. Після виступу він пішов в гримерку, і через кілька хвилин йому стало погано.
«Після виступу пішов в гримерку, через кілька хвилин йому стало погано. Попередня інформація - у нього сталася зупинка серця, і він помер», - розповів Беленець.
Російський реп-виконавець Кирило Толмацький помер на 36-му році життя. Його реп-кар'єра почалася в 2000 році. Тоді молодий артист під псевдонімом Децл випустив перший альбом під назвою «Хто ти?». З тих пір Тлумацький записав 7 сольних альбомів і випустив щонайменше 27 кліпів.