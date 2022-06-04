У Москві убили 17-річну доньку заступника міністра

Дівчина відпочивала з компанією друзів у підмосковному селі, убивця завдав їй кілька ножових поранень

У п’ятницю, 3 червня, біля закинутого будинку в селі Ромашково біля Москви знайшли мертвою 17-річну дівчину, яка виявилася донькою заступника міністра будівництва Московської області Марата Сибатуліна. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За попередньою інформацією, Єва Сибатуліна, яка навчається у приватній школі в селі Ромашково, відпочивала з компанією друзів. Молоді люди пили пиво та стріляли з пневматичної зброї.

Невдовзі до компанії приєднався парубок на ім’я Кирило, з яким донька високопосадовця раніше зустрічалася. Вони кілька днів були у сварці, тому пара вирішила розібратися у стосунках. У результаті словесні розбірки закінчилися вбивством.

На тілі школярки знайшли множинні колото-різані поранення.

За фактом події порушили кримінальну справу.