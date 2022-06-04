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  3. У Москві убили 17-річну доньку заступника міністра
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    Новини

    У Москві убили 17-річну доньку заступника міністра

    У Москві убили 17-річну доньку заступника міністра

    Дівчина відпочивала з компанією друзів у підмосковному селі, убивця завдав їй кілька ножових поранень

    У п’ятницю, 3 червня, біля закинутого будинку в селі Ромашково біля Москви знайшли мертвою 17-річну дівчину, яка виявилася донькою заступника міністра будівництва Московської області Марата Сибатуліна. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

    За попередньою інформацією, Єва Сибатуліна, яка навчається у приватній школі в селі Ромашково, відпочивала з компанією друзів. Молоді люди пили пиво та стріляли з пневматичної зброї.

    Невдовзі до компанії приєднався парубок на ім’я Кирило, з яким донька високопосадовця раніше зустрічалася. Вони кілька днів були у сварці, тому пара вирішила розібратися у стосунках. У результаті словесні розбірки закінчилися вбивством.

    На тілі школярки знайшли множинні колото-різані поранення.

    За фактом події порушили кримінальну справу.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Москві убили 17-річну доньку заступника міністра