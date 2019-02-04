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    У Москві вночі сталася масштабна пожежа: загинули четверо людей

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    <p>Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам&nbsp; 4 лютого в 00:55</p> - У Москві вночі сталася масштабна пожежа: загинули четверо людей

    Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам  4 лютого в 00:55

    Фото: прес-служба ГУ МНС РФ у Москві

    В ході гасіння пожежі вогнеборці вивели 42 людини, 8 з яких - діти

    У Москві внаслідок пожежі в квартирі на п’ятому поверсі житлового будинку на Нікітському бульварі, 12, загинули четверо людей, ще двоє постраждали.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ МНС РФ у Москві.

    Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам  4 лютого в 00:55.

    «Вже через 5 хвилин до місця події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. До моменту прибуття відбувалося відкрите горіння з п’яти вікон в квартирі, розташованій на 5 поверсі. Рятувальники кілька годин боролися з вогнем в умовах щільного задимлення та високої температури. Ускладнювало гасіння пожежі те, що будівля з дерев'яними перекриттями», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що пожежу вдалося локалізувати о 3:49. Вогнеборці не допустили поширення вогню. О 5:10 пожежу було повністю ліквідовано на площі 1000 квадратних метрів.

    В ході гасіння пожежі вогнеборці вивели 42 людини, 8 з яких - діти.

    Всього на пожежі працювали 25 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також понад 80 рятувальників.

    Нагадаємо, у Києві 2 лютого сталася масштабна пожежа на складах.

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