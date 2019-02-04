У Москві вночі сталася масштабна пожежа: загинули четверо людей



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Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 4 лютого в 00:55 Фото: прес-служба ГУ МНС РФ у Москві

В ході гасіння пожежі вогнеборці вивели 42 людини, 8 з яких - діти

У Москві внаслідок пожежі в квартирі на п’ятому поверсі житлового будинку на Нікітському бульварі, 12, загинули четверо людей, ще двоє постраждали.

Про це повідомляє прес-служба ГУ МНС РФ у Москві.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 4 лютого в 00:55.

«Вже через 5 хвилин до місця події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. До моменту прибуття відбувалося відкрите горіння з п’яти вікон в квартирі, розташованій на 5 поверсі. Рятувальники кілька годин боролися з вогнем в умовах щільного задимлення та високої температури. Ускладнювало гасіння пожежі те, що будівля з дерев'яними перекриттями», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що пожежу вдалося локалізувати о 3:49. Вогнеборці не допустили поширення вогню. О 5:10 пожежу було повністю ліквідовано на площі 1000 квадратних метрів.

В ході гасіння пожежі вогнеборці вивели 42 людини, 8 з яких - діти.

Всього на пожежі працювали 25 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також понад 80 рятувальників.

Нагадаємо, у Києві 2 лютого сталася масштабна пожежа на складах.