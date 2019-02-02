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    Вогнеборці восьму годину не можуть загасити пожежу у Києві (фото, відео)

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    Пожежа перекинулася на фармацевтичні склади - журналіст - Вогнеборці восьму годину не можуть загасити пожежу у Києві (фото, відео)
    Пожежа перекинулася на фармацевтичні склади - журналіст
    Фото: ДСНС

    Пожежа біля Даринку у Києві не вщухає

    У Києві триває пожежа біля ТЦ «Даринок» та метро «Лісова». Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій станом на 19 годину.

    До гасіння пожежі залучено 135 чоловік та 34 одиниці техніки ДСНС. Площа пожежі складає 10 тис. 500 квадратних метрів. Попередньо жертв та постраждалих немає.

    На місці пожежі працює оперативна група ГУ ДСНС в м. Києві.

    Зазначимо, пожежа виникла 2 лютого о 11:52 у Деснянському районі по вул. Червоноткацька, 69 у складській будівлі ТОВ «Адоніс Проект» (розміром 200х150 м) зі зберігання електроінструменту, пластику та картону. Таким чином пожежа триває вже восьму годину.

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    Вогнеборці восьму годину не можуть загасити пожежу у Києві (фото, відео)
    Вогнеборці восьму годину не можуть загасити пожежу у Києві (фото, відео)
    Вогнеборці восьму годину не можуть загасити пожежу у Києві (фото, відео)
    Вогнеборці восьму годину не можуть загасити пожежу у Києві (фото, відео)
    Вогнеборці восьму годину не можуть загасити пожежу у Києві (фото, відео)
    Вогнеборці восьму годину не можуть загасити пожежу у Києві (фото, відео)
    Вогнеборці восьму годину не можуть загасити пожежу у Києві (фото, відео)
    Вогнеборці восьму годину не можуть загасити пожежу у Києві (фото, відео)

    За даними журналіста Романа Недзельского, зайнялися будівельні склади, а тепер вже горять фармацевтичні.

    Нагадаємо, в Києві неподалік станції метро «Лісова» на складах будівельних матеріалів 2 лютого сталася пожежа.

    Станом на 14:30 площа пожежі складала 7 тис. м кв.

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