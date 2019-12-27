У Мукачеві банда невідомих побила відвідувачів кафе киями



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Напад трапився у кафе Веронія, що у Мукачеві Скріншот відео

Молоді люди в спортивній формі напали на відвідувачів закладу

У Мукачеві невідомі прийшли в кафе і побили молодих людей, що сиділи за різними столиками, пише в п'ятницю, 27 грудня, mukachevo.net.

У місцевому відділенні поліції повідомили, що до них ніяких заяв щодо цього інциденту не надходило. Також ніякої інформації немає про постраждалих від лікарень Мукачева.

Зараз правоохоронці проводять перевірку. Подробиці уточнюються.

Як повідомлялося, раніше внаслідок конфлікту між відвідувачами та працівниками одного зі столичних ресторанів у Дарницькому районі Києва на Позняках постраждали вісім осіб.