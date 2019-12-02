Погром у столичній піцерії: поліція повідомила подробиці зухвалого нападу (фото)



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Група нападників пошкодила майно закладу і вхідні двері приміщення Фото: Нацполіція

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження

У результаті сутички між відвідувачами та працівниками одного зі столичних ресторанів на вулиці Срібнокільській на Позняках постраждало вісім осіб.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«До поліції надійшла інформація про бійку в кафе на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі. Заявниця повідомила, що відвідувачі напали на співробітників приватної охоронної фірми, а також автомобілем пошкодили огорожу закладу», - розповіли в поліції.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що група осіб грубо порушувала громадський порядок, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, а також пошкодила майно закладу і вхідні двері приміщення автомобілем «БМВ» та поїхала з місця події. Під час бійки в даному закладі отримали тілесні ушкодження вісім працівників закладу.

Поліція встановила особу власника іномарки, ним виявився 39-річний киянин. Також встановлює інших осіб, причетних до правопорушення.

На даний час слідчим відділом Дарницького управління поліції вирішується питання щодо внесення вказаного кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудового розслідування за попередньою кваліфікацію ч.2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та проведення подальшого розслідування.

Як повідомлялося, нічний погром стався у піцерії MisterCat на вулиці Срібнокільській. У мережі з'явилося відео з місця події.