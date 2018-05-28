У Мукачево чоловік вліз через вікно до пенсіонерки та обікрав її

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На Закарпатті заарештували чоловіка через напад на пенсіонерку

Поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до нападу на 72-річну мешканку Мукачева Закарпатської області. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області.

«Під час проведення досудового розслідування за фактом нападу на 72-річну мешканку Мукачева поліцейські відділу встановили особу місцевого чоловіка, який причетний до вчиненого. Як з'ясували правоохоронці, 38-річний чоловік вночі через вікно кладової кімнати проник до помешкання пенсіонерки і, погрожуючи їй, викрав гроші у сумі 64 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

На місці інциденту працювали поліцейські відділу, експерти. Працівники поліції встановили причетність мешканця районного центру до вчиненого.

«38-річному чоловікові вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. У суді обрали міру запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою. За вчинений злочин йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове слідство у справі триває», – зазначили у ГУНП.