У Мумбаї спалахнула висотка, людей евакуювали



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Жителі були заблокованими на верхньому поверсі висотки Crystal Tower у Мумбаї

Пожежа спалахнула в багатоповерховому житловому будинку у центрі фінансової столиці Індії Мумбаї в середу вранці. Про це повідомляє NDTV.

Місцева влада повідомила, що пожежна служба отримала повідомлення про пожежу на дванадцятому поверсі будівлі о 8:40 за місцевим часом. З будівлі було видно вогонь і величезні клуби диму.

Жителі були заблокованими на верхньому поверсі висотки Crystal Tower у жвавому районі Парел, їх евакуювали за допомогою крана. Повідомлень про жертви немає. Пожежу взяли під контроль.

Причина пожежі поки що невідома.