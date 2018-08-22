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    У Мумбаї спалахнула висотка, людей евакуювали

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    У Мумбаї спалахнула висотка, людей евакуювали

    Жителі були заблокованими на верхньому поверсі висотки Crystal Tower у Мумбаї

    Пожежа спалахнула в багатоповерховому житловому будинку у центрі фінансової столиці Індії Мумбаї в середу вранці. Про це повідомляє NDTV.

    Місцева влада повідомила, що пожежна служба отримала повідомлення про пожежу на дванадцятому поверсі будівлі о 8:40 за місцевим часом. З будівлі було видно вогонь і величезні клуби диму.

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    У Мумбаї спалахнула висотка, людей евакуювали
    У Мумбаї спалахнула висотка, людей евакуювали
    У Мумбаї спалахнула висотка, людей евакуювали

    Жителі були заблокованими на верхньому поверсі висотки Crystal Tower у жвавому районі Парел, їх евакуювали за допомогою крана. Повідомлень про жертви немає. Пожежу взяли під контроль.

    Причина пожежі поки що невідома.

     

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