У Мумбаї згорів люксовий ресторан, 15 загиблих

Один із гостей ресторану заявив, що не побачив у закладі жодного вогнегасника

В Індії, у дорогому ресторані Мумбаї сталася пожежа, у результаті якої загинуло щонайменше 15 людей, постраждало більше десяти. Про це повідомляє АР із посиланням на чиновників. «Уранці у п'ятницю в Мумбаї спалахнула пожежа у висококласному ресторані на даху, в результаті чого загинуло щонайменше 15 осіб, десятки



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Фото: Twitter/TV News

Один із гостей ресторану заявив, що не побачив у закладі жодного вогнегасника

В Індії, у дорогому ресторані Мумбаї сталася пожежа, у результаті якої загинуло щонайменше 15 людей, постраждало більше десяти.

Про це повідомляє АР із посиланням на чиновників.

«Уранці у п'ятницю в Мумбаї спалахнула пожежа у висококласному ресторані на даху, в результаті чого загинуло щонайменше 15 осіб, десятки поранені», - йдеться у повідомленні.

Понад 50 людей були доправлені до лікарні, з них 12 отримали медичну допомогу, їхні травми не загрожують життю.

Зазначається, що штучна бамбукова стеля у ресторані загорілася швидко і звалилася, коли люди намагалися втекти.

Один із гостей ресторану заявив, що не побачив у закладі жодного вогнегасника.

Поліція відкрила провадження проти власників та менеджера ресторану.