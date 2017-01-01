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    У Мумбаї згорів люксовий ресторан, 15 загиблих

    Один із гостей ресторану заявив, що не побачив у закладі жодного вогнегасника
    В Індії, у дорогому ресторані Мумбаї сталася пожежа, у результаті якої загинуло щонайменше 15 людей, постраждало більше десяти. Про це повідомляє АР із посиланням на чиновників. «Уранці у п'ятницю в Мумбаї спалахнула пожежа у висококласному ресторані на даху, в результаті чого загинуло щонайменше 15 осіб, десятки
    • Сьогодні, 10:42
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    Фото:&nbsp;<span>Twitter/TV News</span>
    Фото: Twitter/TV News

    Один із гостей ресторану заявив, що не побачив у закладі жодного вогнегасника

    В Індії, у дорогому ресторані Мумбаї сталася пожежа, у результаті якої загинуло щонайменше 15 людей, постраждало більше десяти.

    Про це повідомляє АР із посиланням на чиновників.

    «Уранці у п'ятницю в Мумбаї спалахнула пожежа у висококласному ресторані на даху, в результаті чого загинуло щонайменше 15 осіб, десятки поранені», - йдеться у повідомленні.

    Понад 50 людей були доправлені до лікарні, з них 12 отримали медичну допомогу, їхні травми не загрожують життю.

    Зазначається, що штучна бамбукова стеля у ресторані загорілася швидко і звалилася, коли люди намагалися втекти.

    Один із гостей ресторану заявив, що не побачив у закладі жодного вогнегасника.

    Поліція відкрила провадження проти власників та менеджера ресторану.

     

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