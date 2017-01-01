У Мумбаї згорів люксовий ресторан, 15 загиблих
- Сьогодні, 10:42
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Один із гостей ресторану заявив, що не побачив у закладі жодного вогнегасника
В Індії, у дорогому ресторані Мумбаї сталася пожежа, у результаті якої загинуло щонайменше 15 людей, постраждало більше десяти.
Про це повідомляє АР із посиланням на чиновників.
«Уранці у п'ятницю в Мумбаї спалахнула пожежа у висококласному ресторані на даху, в результаті чого загинуло щонайменше 15 осіб, десятки поранені», - йдеться у повідомленні.
Понад 50 людей були доправлені до лікарні, з них 12 отримали медичну допомогу, їхні травми не загрожують життю.
Зазначається, що штучна бамбукова стеля у ресторані загорілася швидко і звалилася, коли люди намагалися втекти.
Один із гостей ресторану заявив, що не побачив у закладі жодного вогнегасника.
Поліція відкрила провадження проти власників та менеджера ресторану.