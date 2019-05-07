У М’янмі президент помилував двох журналістів Reuters



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До Ва Лон і Ко Кья З Оо займалися розслідуванням вбивств мусульман-рохінджа, за що удостоїлися Пулітцерівської премії Фото: Reuters

У 2018 році журналісти До Ва Лон і Ко Кья З Оо були засуджені до семи років в'язниці за «розголошення державної таємниці»

Президент М’янми помилував двох журналістів інформаційного агентства Reuters - 32-річного До Ва Лона і 28-річного До Кья З Оо. Це рішення Вин Мьин прийняв через кілька тижнів після того, як Верховний суд в останній раз відхилив апеляцію журналістів, які провели в ув'язненні півтора року.

Про це повідомляє Еuronews.

До Ва Лон і Ко Кья З Оо займалися розслідуванням вбивств мусульман-рохінджа, за що удостоїлися Пулітцерівської премії. У 2018 році журналісти були засуджені до семи років в'язниці за «розголошення державної таємниці».

«Ми раді, що М’янма звільнила наших хоробрих журналістів До Ва Лона і Ко Кья З Оо. З того часу, як вони були затримані 511 днів тому, вони перетворилися в символ того, наскільки важлива свобода преси в усьому світі», - заявив головний редактор агентства Reuters Стівен Адлер.

Нагадаємо, журналісти агентства Reuters отримали Пулітцерівську премію за матеріали, присвячені насильству щодо біженців-рохінджа в М’янмі. Двоє репортерів, які удостоєні нагороди, раніше були засуджені до позбавлення волі за висвітлення розправ над мусульманами-рохінджа.

Джерело: УНН