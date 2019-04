Названі лауреати Пулітцерівської премії 2019



Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород США

Журналісти The New York Times отримали премію за матеріали щодо фінансових махінацій з боку президента США Дональда Трампа

Лауреатами Пулітцерівської премії 2019 року серед журналістів стали, зокрема, представники видань The New York Times та The Wall Street Journal за матеріали-розслідування щодо президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляється на сайті видання NYT.

«Пулітцерівські премії були присуджені інформаційним організаціям, які розкрили випадки злочинів і відкритого шахрайства у фінансовому минулому президента Трампа, визнаючи наполегливість журналістів перед загрозою все більш гострих нападів президента (Трампа - ред.) на вільну пресу», - йдеться у повідомленні.

Лауреатів оголосила на церемонії в Школі журналістики Колумбійського університету керівник оргкомітету Пулітцерівської премії Дана Кенеді.

Журналісти The New York Times Девід Барстоу, Сюзанна Крейг і Расс Бюттнер отримали премію за матеріали щодо фінансових махінацій з боку президента США Дональда Трампа. Їх розслідування тривало 18 місяців і показало, як майбутній на той час президент і його родичі уникали сплати податків у розмірі півмільярда доларів.

Журналістів газети The Wall Street Journal нагородили премією за розслідування про виплати Трампом «відступних» двом жінкам, які раніше, імовірно, вступали з ним в інтимні стосунки. Виплати проходили через екс-адвоката президента Майкла Коена.

Серед інших лауреатів - газета Sun Sentinel, журналісти якої отримали премію за висвітлення стрілянини в школі Marjory Stoneman Douglas в місті Паркленд, що забрала життя 17 людей.

Газета Pittsburg Post удостоєна премії за висвітлення теракту в синагозі Піттсбурга, внаслідок чого загинули 11 осіб.

Премію в номінації «Міжнародний репортаж» отримали репортери Associated Press за матеріал про війну в Ємені.

Журналісти агентства Reuters отримали Пулітцерівську премію за матеріали, присвячені насильству щодо біженців-рохінджа в М’янмі. Двоє репортерів, які удостоєні нагороди, раніше були засуджені до позбавлення волі за висвітлення розправ над мусульманами-рохінджа.

Крім того, премії в галузі літератури отримали письменники Річард Пауерс, Джекі Сіббліс Дрері, Девід Блайт, Джеффрі Стюарт, поет Форрест Гандер, журналіст Елайза Грісволд.

За видатний музичний твір премію отримала музикант і композитор Еллен Райд.

Посмертно Пулітцерівська премія була присуджена «королеві соулу» Ареті Франклін за внесок в американську музичну культуру. Співачка померла від раку 16 серпня 2018 року.

Як відомо, Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород США. Її вручають з 1917 року в 21 категорії, за досягнення в галузі журналістики (14 категорій), літератури, драматургії, історії та музики. Розмір премії становить 15 тисяч доларів.

Джерело: Укрінформ