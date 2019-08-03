У МЗС України відреагували на припинення дії ракетного договору



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В Україні розчаровані припиненням дії «Договору між США і СРСР про ліквідацію їх ракет середньої та меншої дальності»

Міністерство закордонних справ заявило, що Україна активізує діалог із НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності всього східного флангу Альянсу.

Як повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві, такі дії приймуть у відповідь на агресивну поведінку Російської Федерації і з огляду на припинення Договору між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

У міністерстві заявили, що розчаровані припиненням дії договору про ДРСМД через ситуацію, яку створила навколо нього Росія, і розуміють вимушені дії США.

Крім того, в заяві сказано, що в Україні особливо стурбовані інформацією про те, що РФ розробила і вже розмістила ядерну ракетну систему середньої дальності, в зоні досяжності якої знаходяться деякі європейські столиці, а також щодо проведення в березні 2019 року в окупованому Криму військових навчань із використанням комплексу Іскандер-М.