У МЗС засудили затримання кримських татар в окупованому Бахчисараї

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Фото: Кримська солідарність Затримання кримських татар в окупованому Бахчисараї, 21 травня 2018

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сьогодні дасть конференцію в прес-центрі «Главкома»

У Міністерстві закордонних справ України засудили затримання кримських татар у Бахчисараї в анексованому Криму. Про це у своєму Twitter повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

«Чергові незаконні затримання в Криму. Окупант намагається придушити волю кримських татар. Засуджуємо і будемо далі апелювати до міжнародних судів», - написала Беца.

Чергові незаконні затримання в Криму. Окупант намагається придушити волю кримських татар. Засуджуємо і будемо далі апелювати до міжн судів — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 травня 2018 р.

Наразі відомо, що у Бахчисараї в окупованому Криму російські силовики затримали двох кримських татар.

«Зазначеним громадянам інкримінується вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 205.5 КК РФ («Участь в діяльності терористичної організації»). В даний час проводяться оперативно-слідчі заходи. Затриманих підозрюють в участі в «Партії ісламського звільнення», - йдеться в повідомленні.

Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що його на місце проведення обшуку не допустили.

Затримання проводилося в рамках раніше порушеної кримінальної справи.

Як повідомлялося, 21 травня зранку в окупованому Криму у будинках активістів Сервера Мустафаєва в Бахчисараї і в Едема Смаїлова в селі Долинне Бахчисарайського району російські силовики провели обшуки. Зазначено, що до будинку Сервера Мустафаєва підігнали автозак, у двір заїхав автомобіль Volkswagen c затонованими номерами. Туди під'їхав адвокат Еміль Курбедінов. Його не пустили до свого довірителя.

Дивіться також о 16:00 пряму трансляцію прес-конференції в ІА «Главком»: «Обшуки та затримання кримських татар в Криму». Запрошений гість - Рефат Чубаров, народний депутат України 8-го скликання, голова Меджлісу кримськотатарського народу, який зробить заяву щодо обшуків активістів об'єднання «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва, Едема Смаілова, а також прокоментує «розкриття» ФСБ РФ «екстремістського угрупування» помічника народного депутата М. Джемілєва. За повідомленням російської пропаганди групу «сформував» у Харкові Ерол Валієв, в неї входили боксери А. Стешенко та А. Третьяков.