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    Окупанти проводять обшуки у активістів «Кримської солідарності»

    • Розсилка

    У Бахчисараї проходять обшуки у будинках кримських татар

    В окупованому Криму російські силовики прийшли із обшуками до активістів об'єднання «Кримська солідарність».

    Про це повідомляє «Кримська солідарність»

    У Бахчисараї проходять обшуки у будинку активіста «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва.

    Також проходять обшуки у будинку Едема Смаїлова у селі Долинне Бахчисарайського району.

    Силовики не пропускають у будинок дружину Смаїлова. На час обшуків у будинку перебувають троє дітей.

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