Окупанти проводять обшуки у активістів «Кримської солідарності»
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Розсилка
У Бахчисараї проходять обшуки у будинках кримських татар
В окупованому Криму російські силовики прийшли із обшуками до активістів об'єднання «Кримська солідарність».
Про це повідомляє «Кримська солідарність».
У Бахчисараї проходять обшуки у будинку активіста «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва.
Також проходять обшуки у будинку Едема Смаїлова у селі Долинне Бахчисарайського району.
Силовики не пропускають у будинок дружину Смаїлова. На час обшуків у будинку перебувають троє дітей.