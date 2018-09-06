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    У НАБУ стверджують, що не чіпали серверів «Київстар»

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    У НАБУ стверджують, що не чіпали серверів «Київстар»

    Напередодні ЗМІ поширили інформацію про обшуки в офісах компанії «Київстар»

    У Національному антикорупційному бюро України запевняють, що інформація про вилучення всіх серверів «Київстар» не відповідає дійсності.

    Про це йдеться на сторінці НАБУ у Twitter.

    «Інформація про нібито вилучення НАБУ всіх серверів «Київстар», поширена ЗМІ з посиланням на нардепа Ольгу Червакову, не відповідає дійсності», - зазначили у бюро.

    Раніше народний депутат України Ольга Червакова (фракція «Блок Петра Порошенка»)у Facebook повідомила, що на зустрічі з рядом депутатів в середу генпрокурор Юрій Луценко повідомив про вилучення Національним антикорупційним бюро всіх серверів у цього мобільного оператора.

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