У Нацполіції порахували, що за рік в Україні провели 72 тисячі акцій за участю 28 млн громадян

Впродовж цього року громадяни понад 40 разів блокували українські дороги

В 2017 році близько 28 мільйонів громадян взяли участь у проведенні 72 тисяч масових заходів. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив голова Нацполіції Сергій Князєв. «Протягом 2017 року поліція забезпечила безпеку під час проведення 72 тисяч масових заходів, в яких взяли участь близько 28 мільйонів



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Акція протесту під Радою

Впродовж цього року громадяни понад 40 разів блокували українські дороги

В 2017 році близько 28 мільйонів громадян взяли участь у проведенні 72 тисяч масових заходів. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив голова Нацполіції Сергій Князєв.

«Протягом 2017 року поліція забезпечила безпеку під час проведення 72 тисяч масових заходів, в яких взяли участь близько 28 мільйонів громадян», — розповів Князєв.

Окрім того, він додав, що впродовж цього року громадяни понад 40 разів блокували українські дороги.

«На це реагували працівники поліції, забезпечуючи безпеку протестувальників, і щоб дорожні комунікації не були довго перекриті. Це свідчить про те, що градус напруги в суспільності після Революції гідності ще достатньо великий», — констатував Князєв.