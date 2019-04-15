У Нацраді заявили про рекордну присутність української на ТБ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярні російськомовні журналісти нарешті ведуть передачі українською мовою, зазначив Костинський

Середній показник присутності української мови на телебаченні досяг рекордних 92%.

Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook.

«Популярні російськомовні журналісти нарешті ведуть передачі українською мовою. Новини практично повністю україномовні. Фільми озвучуються або дублються українською. Все це було б неможливо, якби не впровадження державою мовних квот на телебаченні два роки тому» - написав він.

За його словами, закон про квоти не є ідеальним: спікери - гості інформаційних передач - мають право спілкуватися будь-якою мовою, дія закону поширюється тільки на мову ведучих, дикторів і репортерів, а власні російськомовні фільми і передачі телеканали мають право лише титрувати.

«Але це не не створює завад потужному послідовному впровадженню української мови на українському телебаченні. Чи не вперше ефір телеканалів на сході і заході, на півдні, в центрі і на півночі звучить однаково - українською. Українська мова фактично об'єднала Україну», - зазначає Костинський.

Він нагадав, що закон про мовні квоти, прийнятий 2 роки тому, підготував ґрунт для ухвалення нового закону - про українську мову.