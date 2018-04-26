«Нафтогазі»: торік рівень розрахунків населення за газ виріс до 92%

Згідно зі звітом, чистий прибуток «Нафтогазу» в 2017 році зріс до 39,3 млрд грн

«Нафтогаз» підготував річний звіт за результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році, який має затвердити збори акціонерів. У звіті вказується, що «Нафтогазу» за рік вдалося збільшити рівень розрахунків населення за спожитий газ з 69% до 92%. Згідно зі звітом, чистий прибуток «Нафтогазу» в 2017 році



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Згідно зі звітом, чистий прибуток «Нафтогазу» в 2017 році зріс до 39,3 млрд грн

«Нафтогаз» підготував річний звіт за результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році, який має затвердити збори акціонерів. У звіті вказується, що «Нафтогазу» за рік вдалося збільшити рівень розрахунків населення за спожитий газ з 69% до 92%.

Згідно зі звітом, чистий прибуток «Нафтогазу» в 2017 році зріс до 39,3 млрд грн ($1,5 млрд). Фінансовий успіх НАК став можливий завдяки зниженню собівартості реалізації газу на 20% при збереженні рівня цін на нього і збільшення транзиту газу на 14%

У своєму звіті «Нафтогаз» повідомляє, що за 2017 рік частка компанії в сегменті поставок газу населенню залишається на рівні 100%, а частка поставок газу тепловим компаніям знизилася за рік незначно - до 99%. Частка компанії на ринку комерційних поставок скоротилася з 33% у 2016 році до 30% в минулому.

В 2017 році НАК «Нафтогаз України» вдалося на 60% збільшити бюджетне фінансування порівняно з попереднім періодом. Це відбулося за рахунок додаткових субвенцій на суму 19,1 млрд грн. на виплату субсидій і пільг. Загальний обсяг бюджетного фінансування компанії в минулому році досяг 51,1 млрд. грн.

У звіті НАК «Нафтогаз України» відображені рішення Стокгольмського арбітражу на суму 12,6 млрд грн., незважаючи на те, що «Газпром» відмовляється проводити виплати по суду і погрожує подати апеляцію.

Джерело: Українські новини