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    У NASA запустили нову місію на Марс

    Зонд InSight запустили 5 травня о 4:05 за місцевим часом (14:05 за Києвом) з бази військово-повітряних сил Ванденберґ у Каліфорнії
    Американське космічне агентство NASA повідомило про запуск зонда, на який покладена місія з вивчення глибинних шарів грунту і сейсмічної активності на Марсі. Про це агентство повідомило у Twitter. Зонд InSight запустили 5 травня о 4:05 за місцевим часом (14:05 за Києвом) з бази військово-повітряних сил Ванденберґ у Каліфорнії на ракеті Atlas 5.
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    Зонд InSight запустили 5 травня о 4:05 за місцевим часом (14:05 за Києвом) з бази військово-повітряних сил Ванденберґ у Каліфорнії

    Американське космічне агентство NASA повідомило про запуск зонда, на який покладена місія з вивчення глибинних шарів грунту і сейсмічної активності на Марсі. Про це агентство повідомило у Twitter.

    Зонд InSight запустили 5 травня о 4:05 за місцевим часом (14:05 за Києвом) з бази військово-повітряних сил Ванденберґ у Каліфорнії на ракеті Atlas 5.

    Пряму онлайн-трансляцію запуску вів канал NASA в YouTube.

    Нагадаємо, у лютому запущене до Марсу авто Tesla зареєстрували в базі NASA як космічний корабель. Базу веде група Динаміки Сонячної системи при Лабораторії реактивних двигунів одного з підрозділів NASA.

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