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    У НБУ помітили, що українці стали брати більше кредитів

    У Нацбанку очікують, що у найближчі роки кредитний портфель банків зростатиме швидше, ніж номінальний ВВП
    Цього року в Україні розпочало відновлюватися кредитування. Приріст роздрібних кредитів з початку року становить понад 30%, а у другому кварталі 2017 року почало зростати корпоративне кредитування. Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова,  повідомляє прес-служба Нацбанку. «На сьогодні банки фіксують здоровий попит
    • Сьогодні, 13:38
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    У Нацбанку очікують, що у найближчі роки кредитний портфель банків зростатиме швидше, ніж номінальний ВВП

    Цього року в Україні розпочало відновлюватися кредитування. Приріст роздрібних кредитів з початку року становить понад 30%, а у другому кварталі 2017 року почало зростати корпоративне кредитування. Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова,  повідомляє прес-служба Нацбанку.

    «На сьогодні банки фіксують здоровий попит на нові кредити від бізнесу», — уточнила вона.

    Як додала Рожкова, у НБУ очікують, що у найближчі роки кредитний портфель банків зростатиме швидше, ніж номінальний ВВП, оскільки українська економіка прагне отримати нові позики.

    За словами заступника голови НБУ, перехід на міжнародно-визнане визначення NPL дозволив побачити реальну картину якості кредитного портфелю банків.

    «На сьогодні частка непрацюючих кредитів (сумнівні та безнадійні до повернення — ред.) перевищує 56% сукупного кредитного портфелю. Ефективне врегулювання цієї проблеми є головним завданням банківського сектору України в найближчій перспективі», — підсумувала вона.

    Нагадаємо, протягом липня — жовтня поточного року малі та середні підприємства отримували кредити в іноземній та національній валюті у співвідношенні близько 50% на 50%. При цьому трохи більше половини кредитів (51%) у жовтні було надано представникам малого та середнього бізнесу.

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