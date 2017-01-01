У НБУ помітили, що українці стали брати більше кредитів

У Нацбанку очікують, що у найближчі роки кредитний портфель банків зростатиме швидше, ніж номінальний ВВП

Цього року в Україні розпочало відновлюватися кредитування. Приріст роздрібних кредитів з початку року становить понад 30%, а у другому кварталі 2017 року почало зростати корпоративне кредитування. Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє прес-служба Нацбанку. «На сьогодні банки фіксують здоровий попит



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У Нацбанку очікують, що у найближчі роки кредитний портфель банків зростатиме швидше, ніж номінальний ВВП

Цього року в Україні розпочало відновлюватися кредитування. Приріст роздрібних кредитів з початку року становить понад 30%, а у другому кварталі 2017 року почало зростати корпоративне кредитування. Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє прес-служба Нацбанку.

«На сьогодні банки фіксують здоровий попит на нові кредити від бізнесу», — уточнила вона.

Як додала Рожкова, у НБУ очікують, що у найближчі роки кредитний портфель банків зростатиме швидше, ніж номінальний ВВП, оскільки українська економіка прагне отримати нові позики.

За словами заступника голови НБУ, перехід на міжнародно-визнане визначення NPL дозволив побачити реальну картину якості кредитного портфелю банків.

«На сьогодні частка непрацюючих кредитів (сумнівні та безнадійні до повернення — ред.) перевищує 56% сукупного кредитного портфелю. Ефективне врегулювання цієї проблеми є головним завданням банківського сектору України в найближчій перспективі», — підсумувала вона.

Нагадаємо, протягом липня — жовтня поточного року малі та середні підприємства отримували кредити в іноземній та національній валюті у співвідношенні близько 50% на 50%. При цьому трохи більше половини кредитів (51%) у жовтні було надано представникам малого та середнього бізнесу.